Dashi

Ndonëse Mërkuri sot do të jetë në një orbitë aspak pozitive për ju, nuk do t’ju mungojnë mbështetje të tjera planetare, që do të ekuilibrojnë forcat. Stimujt për një ditë më të mirë vijnë nga Hëna.

Demi

Marshimi juaj drejt suksesit duket tashmë i pandalshëm, aq më tepër që keni mbështejen edhe të yjeve të tillë, si: Marsi dhe Saturni. Ditë e mirë, por humori juaj duket se do të jetë nën normale.

Binjakët

Ndoshta ka ardhur momenti ta ngrini paksa zërin edhe ju dhe t’i imponoheni të tjerëve me aftësitë tuaja të veçanta. Një Hënë dhe një Afërditë e mirë premtojnë për një ditë pozitive në punë.

Gaforrja

Sot do të jeni plot vullnet e dëshirë për të bërë shumë më tepër nga mundësitë tuaja, prandaj edhe lodhja pritet të jetë më e madhe. Ditë e qetë në planin sentimental dhe atë shoqëror.

Luani

Mbështetjet yjore janë të shumta dhe përbëjnë një farë garancie që shumë gjëra mund të ndryshojnë për mirë, sidomos në planin profesional. Por në planin sentimental jo gjithçka shkon mirë.

Virgjëresha

Falë Marsit dhe Afërditës në shenjë mund të shpresoni në sodisfaksione të mëdha si në punë, ashtu edhe në raportet ndërpersonale.Me gjithë humorin disi në rënie, erosi juaj është në rritje.

Peshorja

Pas një periudhe pune të lodhshme e aktivitetesh të shumëllojshme është mirë që të bëni bilancet, për të parë jo vetëm anën ekonomike, por edhe raportet me të tjerët. Sa romantikë ju bën Hëna!

Akrepi

Tani duket se jeni rikuperuar plotësisht dhe kërkoni që të rifitoni një kohë të humbur, por duhet të tregoheni pak më të matur. Një takim i papritur mund ta bëjë ditën të bukur në dashuri.

Shigjetari

Edhe pse periudha e kohëve të fundit ka qenë shumë e lodhshme dhe stresuese, Afërdita duket se do t’ju sjellë surpriza mjaft interesante në planin sentimental, që do t’ju lehtësojnë

Bricjapi

Duhet të tregoheni të matur sot, sepse Hëna në shenjë ju bën të rrëmbyer e të nxituar, çka mund t’ju shtyjë të hidhni një hap të gabuar. Me ndërhyrjen e dikujt mund të arrini atë që dëshironi.

Ujori

Edhe pse ndjeheni shumë të lodhur, kjo nuk do të bëje të tërhiqeni, madje mund të shërbejë si stimulues për të kërkuar më shumë nga vetja. Shumë intensive fusha sentimentale.

Peshqit

Keni shumë mendime e ide (është Mërkuri që i stimulon), por jeni aq konfuzë sa nuk dini kë të filloni më parë. Dita duket se do të jetë normale në planin e punës, por intensive në planin afektiv.