Sot do të jetë dita më e nxehtë e 6-mujorit të parë të 2021. Moti mbetet i kthjellët me vranësira të lehta, po ashtu temperaturat do të rriten me 1-2°C, më e ndjeshme gjatë mëngjesit kur vlerat minimale luhaten nga 18 në 31°C, ndërsa maksimalet nga 35 në 41°C, në zona të izoluara vlerat e mesditës do të tejkalojnë lehtë 41°C.

Era do të fryjë e lehtë nga drejtimi jugor deri pas mesditës kur pritet forcim i erës në bregdet dhe zonat perëndimore duke marrë drejtim veriperëndimor dhe për pasoje dallgëzimi në brigjet detare ngjitet në 3 ballë.