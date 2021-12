Kur kanë mbetur vetëm tre ditë nga referendumi i antarësisë dhe nga mbledhje e forumeve të kryesisë, Berisha dhe Basha kanë nvjerrë në fushën e betejës edhe armët e fundit. Ata do të jenë sonte të dy live në të njëjtën orë në përballë gazetarëve në Open dhe në Opinion. Ashtu sikurse pritet Basha do të flasë përballë gazetarëve në ora 21 në Top Channel, me të cilin është afruar ndjeshëm kohët e fundit, ndërsa Berisha, po përballë gazetarëve, në arenën e tij të kahmotshme në TV Klan.

Këto do të jenë daljet e tyre të fundit në përballje me shtypin përpara ditës së 18 dhjetorit kur mbështetësit e të du palëve do të merren me referendumin dhe Kuvendin.