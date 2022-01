Në një vizitë të fundit në muzeumin gjerman Panoptikum, u zbulua se skulptura e dyllit të mbretëreshës së Anglisë kishte kokën pa flokë, poshtë kapeles së saj tradicionale.

Fytyra e dylltë e monarkes ishte e njëjtë me origjinalin ne te gjitha detajet, por ajo bëhej mjaft e frikshme kur i ngrihej kapelja dhe koka qerose e bënte të dukej si një burrë të shëmtuar.

Ne vendosim vetëm masën e flokëve që shihet nga vizitorët”.

Kur u pyet nëse koka qerose ishte mungesë respekti ndaj mbretëreshës, drejtuesja tha: “Është një skulpturë dylli, nuk është personi i vërtetë, këtë duhet ta ketë parasysh kushdo”.

Dr Susanne Faerber, managing partner of the Panoptikum in Hamburg, lifted the headwear off model of the 95-year-old monarch as she combed the hair that protrudes from beneath it

“Pastaj pozita e Madhërisë së saj në Gjermani është ndryshe për shembull nga ajo në Angli, ku shtypi duhet të tregohet më i kujdesshëm me këto çështje”.

Pamje tronditese te skulpturës së monarkes 95-vjeçare vijnë në ditën e parë të hapjes së muzeumit për publikun. Çdo vit në janar kompleksi mbyllet për punime renovimi dhe të mirëmbajtjes së statujave dhe aksesorëve të tyre.

Mueumi Panoptikum ka më shumë se 120 figura dylli, përfshi Donald Trump, Papa Benedikti XVI, apo ish-kancelarja Angela Merkel.

Ai është hapur fillimisht nga stërgjyshi i Faerber në 1879.