E ardhmja e Vedat Muriqit ende nuk është vendosur, por nuk përjashtohet mundësia që në sezonin e ri ai të luajë në divizionin e dytë të futbollit anglez.

Vedat Muriqi mund të jetë zëvendësuesi i Tom Eaves të “Tigers”, sipas “HullLive”, sulmuesi kosovar ishte i lidhur me një lëvizje në stadiumin MKM në janar, por në fund iu bashkua Real Mallorcas në huazim për pjesën tjetër të sezonit.

Financat mund të jenë një pengesë për një transferim të përhershëm, me Muriqin që ka ende tre sezone të mbetura në marrëveshjen e tij me Lazion, por një lëvizje në formë huazimi do të jetë në tavolinën e diskutimeve, përcjellë KosovaPress.

Për reprezentuesin kosovar ka interesim edhe nga Gallatasaray në Turqi.