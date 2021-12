Në pjesën me të madhe të vendit sot do të mbizotërojë moti me diell. Kjo ka bërë që situata në zonat me dëborë të përmirësohet.

Njoftimi i ARRSH:

“Reshjet kanë pushuar

Gjatë natës është punuar me shpërndarjen e kripës për të shmangur ngricat pasi temperaturat në zonat malore kanë qenë të ulëta dhe për zgjerimet anësore të rrugës

Qarkullimi kryhet normalisht në të gjitha akset” shkruan ARRSH.