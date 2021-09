Komiteti Teknik i Ekspertëve është mblidhur mesditën e sotme, për të informuar lidhur me situatën e krijuar nga koronavirusi. Drejtoresha e Departamentit të Kontrollit të Sëmundjeve Infektive, Silva Bino tha se ka pasur edhe një përmirësim në mbulesën vaksinale në bashki.

“Ka pasur një rritje vaksinimi me dozat e dyta, po ka pasur edhe një përmirësim në mbulesën vaksinale në bashki. Sa i përket bashkisë me mbulesën vaksinale më të mirë, është Gjirokastra, pastaj Delvina , në veri janë Mirditë dhe Pukë, Kukës dhe Tropojë.

Nga ana tjetër vihet re se arsimtarët e shkollave të mesme kanë mbulesë më të mirë, se pedagogët dhe ata që janë në cerdhe dhe kopshte.Përdorimi i vaksinës , nuk ka vaksina të skaduara dhe të mos jetë përdorur, por përkundrazi janë përdorur konform të gjitha rregullave, punojmë me humbje zero të vaksinës. Për sa i përket punonjësve shëndetësore, kemi një mbulesë vaksninale të lartë, por kemi nevojë ta rrisim ata”, tha Bino.