Nga njëra anë, skuadra kryesuese e kampionatit të tyre, e freskët nga fitorja në transfertë ndaj të dytit në renditje dhe tashmë në +4; nga ana tjetër, një formacion në vendin e 7, -16 nga kreu dhe që vjen nga një disfatë e brendshme, me një lëvizje në pankinë që duket se nuk i ka ndryshuar gjërat. Po flasim përkatësisht për Bayern Mynih dhe Barcelonën, dy skuadra në antipode në këtë periudhë historike: bavarezët mundën Borussia Dortmundin 3-2 dhe fluturojnë në Bundesligë, skuadra e Xavi humbi 1-0 kundër Betisit dhe vuan në Liga. Sfida e ditës së fundit të grupit të Champions League është shumë delikate për Blaugranat, të cilët në rast të mungesës së fitores në Allianz Arena do të shkonin në Europa League nëse Benfica do të mundte Dinamo e Kievit. Mundësi krejtësisht e realizueshme.

Situata për Barcelonën është pothuajse e dëshpëruar. Është e vërtetë që Bayern Mynih është tashmë i sigurt për vendin e parë në grup me 15 pikë të fituara në 5 ndeshje, por është gjithashtu e vërtetë që bavarezët nuk duket se kanë ndërmend të ndalojnë kurrë: në dy ndeshjet në shtëpi këtë sezon në Champions League, kampionët e Gjermanisë kanë shënuar rregullisht pesë gola (5-0 ndaj Dynamo Kievit dhe 5-2 ndaj Benficas). Kundër po këtyre skuadrave në Camp Nou, Barcelona ka marrë 1-0 dhe 0-0. E në ndeshjen e parë kundër Bayern Mynih nuk pati histori: 3-0 në Katalonjë me një gol të Muller dhe një dygolësh të Lewandowski.

Bayern është i pamposhtur në pesë ndeshje në shtëpi kundër Barcelonës në kupat evropiane, me tre fitore dhe dy barazime. Dy dy ndeshjet e fundit erdhën dy fitore: 4-0 në gjysmëfinalen e 2013 dhe 3-2 në gjysmëfinalen e 2015, gjë që ishte e kotë për gjermanët pas 3-0 për Barçën në ndeshjen e parë. Dhe nuk duhet harruar 8-2 i bujshëm për bavarezët në çerekfinalen e Champions League në verën e vitit 2020, pas lockdoën-it në Lisbonë. Nëse nga një anë Bayern po shënon me breshëri, nga ana tjetër Barcelona ka shënuar vetëm katër gola në tetë ndeshjet e fundit të Champions League. Skenari i pikturuar është apokaliptik për Xavin: a do të arrijë Barça të shpëtojë në një farë mënyre dhe të shmangë një rënie të bujshme në Ligën e Evropës?