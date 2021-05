Nga drejtuesit te pankina, duke kaluar nëpër organikën e lojtarëve, te Juventus thithet gjithnjë e më tepër ajri i revolucionit. Në pritje për të kuptuar se çfarë do të bëhet me Cristiano Ronaldon, i gjithë departamenti ofensiv i Juventusit është nën vëzhgim. Kjo sepse Paulo Dybala ende nuk e ka rinovuar kontratën e tij që skadon në qershor 2022 dhe Alvaro Morata jeton në fije të perit duke pritur të dijë nëse do ti duhet të kthehet tek Atletico Madrid apo do të blihet përfundimisht nga bardhezinjtë.

Nga Spanja, megjithatë, lajmi që po bën zhurmë është se Colchoneros, të freskët nga fitorja e tyre në La Liga, kanë intensifikuar kontaktet e tyre me agjentin e Joya-s. Simeone e ka kërkuar atë personalisht, i vendosur të përballet me një sezon, atë pasardhës, si protagonist edhe në Ligën e Kampionëve. E pikërisht Morata (vlerësuar 55 milion euro në total, nga të cilat 10 të paguara tashmë) është një pedinë që do të përfshihej në negociata për të bindur Juven, që ka vendosur të mos pranojë kërkesën për një rritje të pagës të bërë nga Dybala. Si alternativë, të dy shoqëritë janë duke menduar gjithashtu edhe për Angel Correa, që prej kohësh është përfolur për një kalim te ‘Zonja’ dhe në këtë mënyrë është opsioni i preferuar në Torino.

Por kjo nuk është e gjitha. Në fakt, Atletico është gjithashtu i interesuar për Rodrigo Bentancur si një zëvendësues për Torreiran që po largohet. Në këtë rast, megjithatë, do të jetë më e vështirë për të bindur ish-kampionët e Italisë për të lënë të lirë uruguaianin, i cili, edhe pse pa bindur shumë këtë vit, mbetet një nga lojtarët mbi të cilët do të bazohet rindërtimi i mesfushës. Në pritje për të gjetur një “tru” të aftë për të drejtuar lojën, natyrisht.