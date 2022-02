“E para kjo është humbja që nuk ndihem keq. Jam krenar për këta djem. Kemi shkelur kundërshtarin në çdo drejtim. 16 korne, 11 gjuajtje në kuadrat dhe për këtë s’kam çfarë i them çunave”. Bledar Devolli bën bilancin e asaj cfarë performoi skuadra e tij në fushë, por ndërkohë Dinamo nën drejtimin e tij ka pësuar humbjen e tretë në tre ndeshje dhe vuan në zonën e ftohtë të renditjes: “E rëndësishme është që krijojmë. Do vij dhe goli. Vetëm të kemi shkelur ndonjë gjë të keqe, të kemi qimen e derrit”.

Dëshpërim, por në anën tjetër, bindje se ky grup lojtarësh vlen dhe do të dijë të ngrejë kokë: “Po të mos ishte ky grup lojtarësh nuk e merrja këtë punë. Kur i bëjmë ndërrimet, pres ta ngremë volumin e lojës apo të krijojmë akoma më shumë raste – tha tekniku pas ndeshjes – Do punojmë në stërvitje. Këtë punë kam unë, nuk mërzitem me këtë punë. Nuk i kritikoj kurrë lojtarët e mi për këto raste. Këto do të kthehen në gola më vonë”.