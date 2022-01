Pandemia i ka bërë më të pasurit në botë shumë më të pasur, por ka bërë që më shumë njerëz të jetojnë në varfëri, sipas organizatës për bamirësi Oxfam.

Sipas mediave të huaja, të ardhurat më të ulëta për më të varfrit në botë kontribuan në vdekjen e 21,000 njerëzve çdo ditë, pretendon raporti i tij.

Por 10 njerëzit më të pasur në botë kanë më shumë se dyfishuar pasurinë e tyre të përbashkët që nga marsi 2020, tha Oxfam.

Oxfam zakonisht lëshon një raport mbi pabarazinë globale në fillim të takimit të Forumit Ekonomik Botëror në Davos.

Ajo ngjarje zakonisht sheh mijëra liderë korporatash dhe politikë, të famshëm, aktivistë, ekonomistë dhe gazetarë që mblidhen në resortin zviceran të skive për diskutime në panel, ahengje dhe jo vetëm.

Megjithatë, për të dytin vit radhazi, takimi (i planifikuar për këtë javë) do të jetë online – vetëm pasi shfaqja e variantit të Omicron prishi planet për t’u kthyer në një zhvillim të ngjarjes ku pjesëmarrësit marrin pjesë fizikisht.

Diskutimet e kësaj jave do të përfshijnë rrugën e mundshme të ardhshme të pandemisë, barazinë e vaksinave dhe tranzicionin e energjisë.

Sipas shifrave të Forbes të cituara nga organizata bamirëse, 10 njerëzit më të pasur në botë janë: Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault dhe familja, Bill Gates, Larry Ellison, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Steve Ballmer dhe Warren Buffet.

Ndërsa pasuria e tyre kolektive u rrit nga 700 miliardë dollarë në 1.5 trilion dollarë, ka një ndryshim të rëndësishëm mes tyre, me pasurinë e zotit Musk që u rrit me më shumë se 1000%, ndërsa e Gates u rrit me një rritje modeste prej 30%.