Pirja e duhanit ju bën të varur dhe mund të ketë efekte afatgjata dhe të pafavorshme shëndetësore. Por ka shpresë për ata që duan të lënë falë aplikacioneve inovative dhe strategjive të provuara të përballimit.

Cigaret kanë kimikate që mund ta bëjnë këtë varësi edhe më të theksuar.

Pavarësisht nga beteja dhe përpjekjet afatgjata, varësia mund të kapërcehet. Këtu janë pesë veprime që mund të bëni për t’ju ndihmuar të lini duhanin dhe të shijoni një jetë më të shëndetshme:



Qëllimi nuk duhet të jetë lënia e duhanit; përkundrazi, duhet të jetë mënyra se si të “qëndrojmë ttë qetë”, thotë Dr. Panagis Galiatsatos, drejtor i Klinikës së Trajtimit të Duhanit në Johns Hopkins Medicine në Baltimore, Maryland.

Ai rekomandon që njerëzit të thyejnë qëllimin e tyre më të madh për të lënë duhanin në qëllime më të vogla.

Për shembull, mësoni shkaktarët tuaj të ndryshëm që mund t’ju bëjnë të dëshironi të pini duhan. Në atë mënyrë, ju mund të jeni të vëmendshëm dhe të gjeni zgjidhje për ato veprime.

Shumica e njerëzve që pinë duhan lënë tetë deri në 12 herë, për shkak të varësisë së cigareve, përpara se të linin me sukses për mirë, tha Jonathan Bricker, profesor në sektorin e shkencave të shëndetit publik në Qendrën e Kërkimit të Kancerit Fred Hutchinson në Universitetin e Uashingtonit në Seattle.

Meqenëse rikthimi është shumë i zakonshëm, Bricker u thotë pacientëve të tij të gjejnë një mësim që mund të marrin nga secila përvojë.

Pacientët duhet t’i qasen pirjes së duhanit nga pikëpamja se sa më shumë gjëra që mësojnë nga recidivat e tyre, aq më e madhe është shansi i tyre të lënë përgjithmonë, tha ai.

Njerëzit që duan të lënë duhanin mund të flasin me mjekun e tyre për të dalë me një plan trajtimi të mbushur me strategji të shumta.

Mjekët mund të përshkruajnë ilaçe për të frenuar dëshirat për cigare dhe për t’i bërë ato më të menaxhueshme. Është një zgjidhje afatshkurtër për të ndihmuar në trajnimin e trurit tuaj që të mos dëshirojë cigare aq shumë.