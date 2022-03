“Duaje veten jo në një kuptim egocentrik, egoist, por duaje veten ashtu siç do ta donit mikun tuaj, përpjekjes për të kuptuar, ngushëlluar dhe forcuar veten.” – Frederick Buechner

Pse është e rëndësishme të duash veten?

Të duash veten është e rëndësishme pasi mund të jetë vetëm një hap shumë i rëndësishëm për t’ju ndihmuar të përballeni me depresionin tuaj. Për më tepër, depresioni mund të ndikojë shumë në marrëdhëniet tuaja. Duke punuar për të zhvilluar një marrëdhënie pozitive, të dashur, me veten, ju do të mbështesni aftësinë tuaj për të pasur marrëdhënie të shëndetshme produktive dhe të balancuara me miqtë, familjen dhe kolegët tuaj.

Si të gjeni dashuri për veten kur përballeni me depresionin

#1 Praktikoni kujdesin për veten

Kujdesi për veten në këtë pikë, nuk do të vijë lehtë, pasi të bësh diçka të mirë për veten është gjëja e fundit për të cilën ndoshta dëshiron të mendosh. Do të ishit shumë më të prirur të ndëshkoni veten sesa të kujdeseni për të.

#2 Përmbahuni nga vetëgjykimi

Ju e dini që jeni kritiku juaj më i keq shumicën e kohës, fjalët vetëgjykuese dhe dënuese mbretërojnë gjatë gjithë dialogut të brendshëm në kokën tuaj. Hapi i parë drejt dashurisë për veten është t’i jepni vetes një pushim. Je njeri, nuk je perfekt, do të bësh gabime dhe kjo është në rregull.

#3 Fale veten

Të gjithë bëjmë gabime, të gjithë dorëzohemi kur nuk duhet, të gjithë i japim përparësi gjërave të gabuara ndonjëherë. T’i lejosh vetes hapësirë për gabime është pjesë e dashurisë për veten.

#4 Ruani kufijtë

Kjo është një çështje e rëndësishme, veçanërisht kur bëhet fjalë për marrëdhënie të tjera. Është e vështirë të ruash ndarjen ndonjëherë, në varësi të marrëdhënies, aq më tepër me marrëdhëniet intime, ku linjat mund të bëhen vërtet të paqarta, shumë shpejt. Kur ruajmë kufijtë, ne jemi në gjendje t’u themi “jo” njerëzve dhe t’u bëjmë të ditur se çfarë është ose nuk është në rregull.

#5 Terapia

Nëse jeni duke luftuar me depresionin, mund të dëshironi të merrni parasysh terapinë. Terapia nuk do t’i zgjidhë të gjitha problemet tuaja, por do të sigurojë mbështetjen që ju nevojitet për t’ju ndihmuar të përballoni sfidat tuaja të shëndetit mendor.

Dashuria për veten dhe ndikimi në marrëdhënie

Për të pasur marrëdhënie produktive, të shëndetshme dhe përmbushëse me njerëzit e tjerë, së pari duhet të keni një marrëdhënie të shëndetshme me veten. Këtu hyn në lojë zhvillimi i një marrëdhënieje me veten dhe dashuria për veten. Kur mund ta doni dhe vlerësoni veten, do të jeni në gjendje t’i qaseni marrëdhënieve tuaja, intime dhe platonike, në një mënyrë shumë më të sigurt.