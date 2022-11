Sot në 29 nëntor Shqipëria Londineze feston çlirimin nga pushtuesit Gjerman. Festë kjo e caktuar nga qeveria komuniste e Enver Hoxhës dhe normal e vazhduar nga socialistët komunist në pushtet . Pra fatkeqësia e kërij kombi vazhdon me komunistët përsëri në krye. Shqipëri e mallkuar e varfër, me një byro politike të re. Ky komb është destinuar në zhdukje sepse po punohet me forcë në shpopullim dhe largime masive nga Shqipëria. Po të shikojmë historinë dhe bashkohësinë . Në cdo vend që ka sunduar socializmi dhe është në pushtet ka varfëri, vjedhje fondesh publike etj… Po pse sot është caktuar datë çlirimi… Pse historia pse historianet Shqiptarë nuk kanë caktuar një datë të saktë çlirimi?

Pse sot vazhdon lufta kaq shumë dhe luftohet e djathta dhe Balli Kombëtar.

Nje parti nacionaliste qe luftoi per çlirim dhe bashkim kombetar Balli Kombëtar ka qenë një organizatë nacionaliste, antikomuniste dhe monarkiste shqiptare, e themeluar më 1939[2] nën emrin e “Lëvizjes kombëtare të Rezistencës”.[3] Kryetarë të tjerë të rëndësishëm ishin gjithashtu Abas Ermenji, Lef Nosi, Isuf Luzaj, Skënder Muço, Thoma Orollogaj, Bahri Omari, Hysni Lepenica, Ismail Golemi dhe Safet Butka. Në Maqedoni, kryetari më i shquar i lëvizjes Balliste ishte Xhemë Hasa nga Gostivari.

Mjafton të përmendim dialogun e Mitat Frashërit për të kuptuar se cfarë program kishte dhe pse u luftua nga komunistat Jugosllav.

1 – Ki besim te shoku dhe shiko çdo njeri si të mirë dhe të ndershëm: është një stërvitje morale fort e dobishme dhe më tepër për ty vetë.

2 – Më mirë të kesh dhjetë herë besim në një që s’e meriton, se sa të kesh një herë besim në një që meriton besim.

3 – Kur të proponohet një send që e mendon edhe ti të mirë dhe e gjykon të dobishmë, bindu. Shqiptarin e ka prishur mosbindja dhe jo bindja. Nis ti më parë të japësh shëmbëllin e bindjes.

4 – Kur merr një detyrë, ki disiplinë dhe durim. Shqiptarin, mos harro, e ka prishur mungesa e disiplinës dhe zjarri i padurimit. Jepe ti vetë shëmbëllin e disiplinës, pa shikuar ç’bën tjatri.

5 – Për interes të shokut dhe më tepër akoma, për interes të kombit, shkele me këmbë sedrën dhe madhërinë. Ki në mëndje kurdoherë se prindërit tanë i ka prishur mendjemadhësia e sëmurë.

6 – Hiqe veten tënde si pakë të mençmë dhe pakë të ditur. Mëndja e tepërt na ka çmëndur gjer më sot.

7 – Mos u hidhëro pse të shkoi tjatri përpara. Mos u mërzit pse nuk ndenje dot në krye. Mos u pikëllo pse tjetri s’tu ngrit në këmbë: Kotësia na ka lënë të panderuar.

8 – Ki ambicion të vërtetë: mos mejto orën e sotme dhe minutën në të cilën rron. Kujto pakë pritmin, eternitetin.

9 – Në punë kije për lavdi të jesh shërbëtor. Ji i lumtur kur bën një send të dobishmë, pa le mos ta dijë bota.

10 – Ndje gaz dhe lumturi në sakrificë dhe shiko shogrimin si më të madh virtyt: shogro vetbesimin tënt, shogro kotësinë tënde, shogro kohën dhe frymën tënde.

Po përse nuk e pranon partia komuniste që na hiqet si çlirimtare programin e Ballit Kombëtar. Po pse nuk zbatoi marëveshjen e Mukjes.

Marrëveshja themeloi një Komitet të Shpëtimit Kombëtar i cili duhet të merrte drejtimin e lëvizjes së rezistencës shqiptare. Nga ana e komunistëve shqiptarë, marrëveshja u nënshkrua nga Ymer Dishnica, një anëtar i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Shqipërisë. Një mosmarrëveshje u ngrit në lidhje me statusin e Kosovës. Ndërsa Balli Kombëtar propozoi për të luftuar për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë, përfaqësuesit komunistë kundërshtuan ashpër. Më në fund u arrit një kompromis, ku çështja e Kosovës të vendosej në një referendum të popullit të saj në fund të luftës.

Marrëveshja u konsiderua kundërrevolucionare nga Partia Komuniste e Jugosllavisë, i deleguari i të cilëve pranë Partisë Komuniste të Shqipërisë Svetozar Vukmanoviç-Tempo ushtronte ndikim të konsiderueshëm mbi komunistët shqiptare e veçanërisht mbi drejtuesin e tyre, Enver Hoxha. Si pasojë, kjo marrëveshje u dënua zyrtarisht nga Enver Hoxha në një takim të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Shqipërisë.

Pra përfundmisht u vulos coptimi i Shqipërisë nga komunistët që na dalin si çlirimtar .. Por çfarë lufte bënë këta Partizanët.Vetëm sa vranë Shqiptarë nga krahu tjetër. Bënë luftë civile dhe mbajtën pushtetin me forcë.

Ata ishin thjeshtë përfaqësues politik të Serbisë dhe Rusisë kombe të cilat janë qartë kundër kombit tonë. Shqipëria nuk u çlirua rreth 70 mijë km2 mbeten jashtë dhe në Shqipërine londineze u vendos diktatura komuniste.

Të cilët janë përgjegjës për copëtimin për herë të dytë e kombit tonë. Ne Shqiptarët sjemi çliruar akoma mjaft me propogandë false dhe mashtruese Shqipëria nuk është bërë akoma kjo që kemi është vetëm një pjesë sajë.

Festimi I kësaj date vetëm vulos atë që duan fqinjët praniminë këtij copëtimi të pamëshirshëm që ju kanë bërë Shqiptarëve në 4 shtete. Si sot 78 vite më parë u vendos copëtimi i dytë I Shqipërisë. Ne shqiptarët asnjëhere sjemi çliruar vetë skemi qenë kurrë të bashkuar . Ne gjithmonë na ka ndihmuar Shba prandaj i jemi mirënjohës dhe Presidentit 28-të Ëilson dhe Presidentit Klinton. Po ashu gjithë presidentëve Amerikanë për çfarë kanë bërë për ne.

Shkruar nga Z. Flamur Buçpapaj/radionacional.al