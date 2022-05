Diabeti është një gjendje që ndikon në mënyrën se si trupi juaj metabolizon glukozën dhe mund të shkaktojë shumë probleme në shëndetin tuaj, si turbullim i shikimit, mavijosje dhe prerje që shërohen ngadalë, humbje peshe dhe rritje të urisë dhe etjes.

Ju mund të mos mendoni për gjumin kur mendoni për diabetin, por këto të dyja janë të lidhura, sepse nëse sheqeri në gjak është i paqëndrueshëm, mund të jetë gjumi juaj.

Të jesh i diagnostikuar me diabet nuk do të thotë domosdoshmërish se do të kesh probleme me gjumin. Megjithatë, nëse keni vështirësi në pushim, kjo mund të jetë për shkak të disa kushteve të lidhura me diabetin.

Për shembull, sheqeri i lartë në gjak mund të shkaktojë urinim të shpeshtë, që do të thotë të zgjoheni më shpesh gjatë natës për të shkuar në tualet. Nga ana tjetër, nivelet e ulëta të sheqerit në gjak mund të çojnë në palpitacione ose djersitje gjatë natës, të cilat të dyja mund të ndërhyjnë në gjumin.

Probleme të tjera të gjumit që lidhen me diabetin

Diabeti mund të shkaktojë probleme të tjera të gjumit. Për shembull, pacientët e diagnostikuar me diabet tip 1 dhe tip 2 shpesh kanë apnea të gjumit, megjithëse është më e zakonshme tek ata të diagnostikuar me diabet të tipit 2. Pacientët me apnea të gjumit përjetojnë gulçim, gjë që mund të çojë në pagjumësi.

Sindroma e këmbëve të shqetësuara është një gjendje tjetër që shihet shpesh te njerëzit me diabet. Në këtë gjendje, këmbët tuaja tkurren gjatë gjumit, gjë që mund ta bëjë të vështirë marrjen e gjumit cilësor. Ekspertët besojnë se neuropatia diabetike, ose dëmtimi nervor, mund të jetë fajtor për disa njerëz me diabet që vuajnë nga sindroma e këmbëve të shqetësuara.

Si përfundim, nëse keni vështirësi për të fjetur ose nëse zgjoheni dhe nuk mund të flini përsëri, duhet të flisni me mjekun tuaj për të shmangur probleme shtesë.