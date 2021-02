Kryeministri Edi Rama në një bashkëbisedim me qytetarët e Beratit, u pyet se si do të shpëtohet sezoni turistik. Rama u shpreh se deri më tani Shqipëria nuk është e mbyllur me asnjë vend, por vetëm me Britaninë dhe kjo për shkak të variantit të ri të koronavirusit.

Kryeministri shtoi se duke parë ecurinë positive të situatës së koronavirusit në Britani, mund të ndodh që shumë shpejtë të rihapen fluturimet me këtë shtet. Sipas tij, plani i shpëtimit të sezonit turistik është vaksnimi i popullatës.

“Për ne është e rëndësishme të vaksinojmë për gjatë gjith sezonit pranveror, që kur të hyjmë në sezonin turistik të kemi një lehtësim nga ana e vaksinimit. Normalisht nuk mund të vaksinojmë të gjithë popullatën, por do të kemi një lehtësim. Po punojmë ditë natë për sigurimin e vaksinimit, për të rritur vaksinimin. Po bëhet përzgjedhja, kemi zgjedhur studentët e infermierisë si dhe një pjesë të ushtrisë.”, u shpreh Rama.