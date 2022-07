Prej ditësh tashmë vendi ynë po përballet me rritje të rasteve me Covid-19. Për këtë arsye Komiteti i Ekspertëve do të mblidhet sot për të dhënë informacion të përditësuar për situatën me koronavirusin. Nuk dihet fokusi i kësaj mbledhje, teksa nuk përjashtohet mundësia e rikthimit të masave antiCovid.

Referuar bilancit të bërë nga Ministria e Shëndetësisë, përveç Tiranës, përhapja e rasteve të reja përkon në zonat bregdetare, më së shumti në Vlorë për t’u ndjekur nga Shkodra e Durrësi. Aktualisht janë 4,235 qytetarë aktivë me Covid-19 në gjithë vendin. Në spitalin COVID-3 po marrin trajtim 24 pacientë.