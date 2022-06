Nëse dëshironi t’i përkisni njerëzve që nuk sëmuren kurrë, tani mundeni dhe këtu keni të gjitha mënyrat praktike për të forcuar sistemin tuaj imunitar.

Nga masazhet relaksuese te pijet me xhenxhefil dhe shumë hudhra, lexoni se çfarë bëjnë ata që nuk sëmuren kurrë.

Merrni një dush të ftohtë

Ata që janë mësuar të bëjnë dush të ftohtë çdo ditë kërkojnë më pak ditë pushimi për shkak të sëmundjes në krahasim me ata që preferojnë të shijojnë ujin e nxehtë. Ky përfundim interesant është arritur nga shkencëtarët norvegjezë në hulumtimin e tyre të publikuar në PloS One.

Padyshim që sistemi ynë imunitar del nga fitimi i dusheve të ftohta siç e kemi përmendur në temën tonë të mëparshme të cilën mund ta lexoni këtu.

Lini një takim për një masazh

Shumica e hulumtimeve zbulojnë se masazhi mund të zvogëlojë ankthin, presionin e lartë të gjakut dhe rrahjet e zemrës. Nëpërmjet këtij procesi ai ndihmon në kontrollin e stresit i cili është një rregullator kyç i imunitetit efektiv.

Provoni xhenxhefil

Xhenxhefili është bërë i njohur për vetitë e tij anti-inflamatore dhe antioksiduese, falë të cilave shumë e rekomandojnë atë si një mjet plotësues për të luftuar sëmundjet inflamatore.

Konsiderohet gjithashtu një bar që forcon mbrojtjen dhe shpesh përfshihet në pije tonike ose sugjerohet si pije për të zëvendësuar kafenë.

Lani duart

Larja e mirë e duarve për të paktën 20 sekonda është lëvizja më efektive që mund të bëni për të reduktuar shanset e një infeksioni respirator ose sëmundjeve të tjera ngjitëse.

Më shumë vitaminë C.

Praktikisht, kjo do të thotë rritje e konsumit të ushqimeve të pasura me vitaminë C si portokalli dhe më shumë. Specat shumëngjyrëshe, luleshtrydhet, kivi, madje edhe brokoli dhe lulelakra janë burime të pasura të vitaminës C.

Mos e shmangni hudhrën

Hudhra përmban sulfide të forta me alicinë më aktive, të cilës i detyrohet aromën e saj karakteristike, por edhe përfitimet e shumta shëndetësore.

Alicina e hudhrës konsiderohet si një agjent i fuqishëm antimikrobik që në kombinim me vitaminën C, rrit veprimin e saj antibakterial.

Qëndroni optimist

Një qëndrim pozitiv ndaj jetës shoqërohet me një jetëgjatësi më të gjatë.

Të moshuarit që janë optimistë dhe priren të shohin anën e mirë të gjërave jetojnë zakonisht më gjatë, sipas hulumtimeve të disponueshme që konfirmojnë gjetjet nga studimet e mëparshme se optimizmi lidhet me një shëndet më të mirë fizik dhe mendor.