Kampi opozitar po shfrytëzon orët e fundit për të mbyllur negociatat me aleatët për pozicionet që do të kenë në listat e zgjedhjeve parlamtare të 25 prillit. Një ditë para skadimit të afatit të regjistrimit të koalicioneve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, mesohet se opozita ka vendosur të pagëzojë grupimin e saj me emrin “Shqipëria fiton”. Terminologji e përdorur gjerësisht në retorikën e demokratëve gjatë muajve të fundit. Nesër pritet që përfaqësuesi i PD-së, Ivi Kaso të dorëzojë në Komisonin Qëndror të Zgjedhjeve koalicionin “Shqipëria fiton” bashkë me numrin e kandidatëve që duhet të propozojë secila parti politike në zonat zgjedhore.