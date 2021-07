Nga 4,063 testime të kryera në 24 orët e fundit kanë rezultuar pozitivë me Covid-19, 25 qytetarë, në këto bashki: 9 raste në Tiranë, 6 raste në Has, 3 raste në Shkodër dhe Lezhë, 2 raste në Elbasan, 1 rast në Kurbin, Mirditë.

Aktualisht janë 272 pacientë aktivë me COVID19 në të gjithë vendin.

“Në Spitalin Infektiv po marrin trajtim spitalor të specializuar 8 pacientë.

Në 24 orët e fundit nuk ka asnjë humbje jete me Sars-Cov2 pozitiv.

Janë shëruar 7 qytetarë gjatë 24 orëve të fundit, duke e çuar numrin e të shëruarve në 130,125 që nga fillimi i epidemisë”, njofton ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

Statistika (24 Korrik 2021)

Raste të reja ditore 25

Të shëruar në 24 orë 7

Të shtruar në spitale 8

Humbje jete në 24 orë 0

Testime ditore 4063

Testime totale 875,262

Raste pozitive 132,853

Raste të shëruara 130,125

Raste Aktive 272

Humbje jete 2,456

Shpërndarja gjeografike e rasteve aktive sipas qarqeve:

Tiranë 103

Vlorë 26

Elbasan 26

Kukës 25

Durrës 22

Lezhë 21

Shkodër 17

Fier 14

Berat 11

Korçë 6

Gjirokastër 1