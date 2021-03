Kreu i qeverisë Edi Rama ka njoftuar përmes një postimi në rrjetin social Facebook se ka zhvilluar një telefonatë me Presidenten e Komisionit Europian, Ursula Von Der Leyen. Rama u shpreh se presidentja e KE i ka dhënë lajmin e mirë se së shpejti 651 mijë vaksina Pfizer do të vijnë në rajon nga Bashkimi Europian. Një pjesë e kësaj dërgese nga Brukseli do të ndahet edhe për vendin tonë. Menjëherë pas deklaratës së Ramës, ka reaguar edhe Von Der Leyen, përmes një postimi në Twitter.

“Diskutova me kryeministrin Edi Rama, për shpërndarjen e vaksinave në Shqipëri, financuar nga Komisioni Europian për të vaksinuar sa më shpejt punonjësit e kujdesit shëndetësor dhe njerëzit në nevojë. Së bashku do të kapërcejmë pandeminë”, shkruan Presidentja e Komisionit Europian Von Der Leyen