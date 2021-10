Rreth 480 mijë nxënës në të gjithë vendin, nga klasa e parë në të 12-tën, do të rikthehen ditën e sotme në shkolla me turne normale dhe orët e plota, 45 minuta.Nxënësit i rikthehen normalitetit, pas më shumë se një viti me mësim të alternuar e me turne, që prej marsit të vitit 2020, kur në vendin tonë u konfirmuan rastet e para me koronavirus.

Viti i ri shkollor nisi me mësim me turne dhe orë të shkurtuara, por këmbëngulja e prindërve, që firmosën një peticion drejtuar ministres së Arsimit, bëri që Komiteti Teknik i Ekspertëve të tërhiqej dhe të lejonte mësimin me orë normale. Një arsye dhe garanci për vendimin, sipas ministres është edhe fakti që shumica dërrmuese e mësuesve janë vaksinuar.