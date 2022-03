Ceremonisë prestigjoze të çmimeve “Oscar” duket se i ka rënë shkëlqimi këto vitet e fundit.

Edhe pse është cilësuar si gjigant i kinematografisë botërore, duket se njerëzit nuk kanë më interes për ta ndjekur, të paktën dekadën e fundit.

Audienca e kësaj ceremonie madhështore ka rënë me 70% në dekadën e fundit. Vlerësimet kanë rënë vazhdimisht me disa milionë çdo vit që nga viti 2014, përveç vitit 2019, kur pati një rritje modeste prej 3.1 milionë shikuesish. Vitin e kaluar, vlerësimet për shfaqjen ranë me më shumë se 50% nga një vit më parë.

Sipas “The Hollywood Reporter”, këtë vit çmimet u rimëkëmbën pak nga ceremonia e vitit të kaluar, e cila tërhoqi vetëm 10.4 milionë shikues – numri më i ulët ndonjëherë. Në fakt shumë shfaqje që nderojnë artistët në fusha të ndryshme me çmime u detyruan të organizonin ceremoni virtuale ose me masa të rrepta në vitin 2021 për shkak të pandemisë dhe kjo u shkaktoi atyre një audiencë jashtëzakonisht të ulët.

Në një artikull të “ New York Times”, Ross Douthat shkruan se “brenda harkut më të madh të historisë së Hollywood ne nuk po shikojmë vetëm rënien e Oscars, ne po shikojmë Fundin e Filmave. Edhe kur Hollywood përpiqet të sjellë magjinë e vjetër, me fjalë të tjera, publiku nuk është më aty për të. Ky fund ka ardhur gradualisht, i paralajmëruar në përhapjen e televizionit, shpikjen e VCR, përhapjen e TV kabllor dhe mitologjizimin konstant të Hollywood.“

Rritja e konkurrentëve të ‘Oscar-it’ që janë vetëm për streaming dhe shërbimet streaming që u largohen audiencave konvencionale të teatrit, si dhe ofrimi i opsioneve të tjera të panumërta argëtuese, ka të ngjarë të ndikojë gjithashtu në rënien e shikimeve.

Çmimet ‘Oscar 2022’ tërhoqën më shumë shikues sesa ceremonia e vitit të kaluar, por gjithsesi janë shumë poshtë viteve të mëparshme, shkruan “The Guardian”. Transmetimi gati katër orësh tërhoqi 15.36 milionë shikues sipas të dhënave nga “Nielsen”. Shifrat e audiencës tregojnë një përmirësim prej 56% krahasuar me ceremoninë e vitit 2021, e cila tërhoqi një nivel më të ulët të të gjitha kohërave prej 10.4 milionë shikuesish dhe bëri që Akademia dhe ABC të ndryshonin shumë rregulla në një përpjekje për të tërhequr më shumë shikues. Kështu për shembull Akademia vendosi që ceremonia të drejtohej nga tre prezantuese për herë të parë që nga Jimmy Kimmel në vitin 2018 (ajo ceremoni tërhoqi 26.6 milionë shikues).