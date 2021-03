Sjellje antisportive e lojtarëve, me përgjegjësi objektive të klubeve”. Këto janë akuzat me të cilat përfundoi hetimi nga Prokuroria e FIGC kundër Zlatan Ibrahimovic dhe Romelu Lukaku për përplasjen e shkaktuar në derbin Inter-Milan më 26 janar të kaluar, të vlefshme për Kupën e Italisë. Njoftimi për mbylljen e hetimit u ishte dërguar palëve të interesuara, duke treguar sjelljen josportive të dy lojtarëve, me përgjegjësi objektive të klubeve. Para referimit, lojtarët dhe klubet do të jenë në gjendje të negociojnë një dënim të reduktuar, siç parashikohet nga kodi i drejtësisë sportive.