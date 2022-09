Shpesh dëgjoni se jeni shumë kërkues kur vjen puna për të gjetur një partner dhe se keni standarde të larta.

E thënë thjesht, nuk do të bëni kurrë kompromis edhe nëse kjo do të thotë të prisni pafundësisht personin e përsosur. Pavarësisht nëse janë tiparet, pamja apo statusi i tyre, ju dëshironi më të mirën dhe nëse nuk plotësojnë asnjë standard, ky është fundi juaj.

Sipas ekspertëve, rol në këtë luan edhe astrologjia, ndaj ndoshta fajin e ka shenja juaj e horoskopit.

Demi

Demi sigurohet që kurrë të mos bien në dashuri me personin e gabuar. Lëvizjen e parë e bëjnë vetëm kur e dinë që ky person plotëson kriteret e partnerit të tyre ideal dhe kur të gjejnë personin e përsosur, do të bëjnë çmos për ta bërë atë të funksionojë.

Akrepi

Akrepat janë intensivë kur bëhet fjalë për romancën, por kanë standarde tepër të larta dhe thjesht nuk janë gati të bëjnë kompromis. Ata e dinë se çfarë duan dhe nuk do të kënaqen me më pak.

Shigjetari

Shigjetarët janë shumë kërkues kur bëhet fjalë për zgjedhjen e një partneri romantik. Ata kanë këtë ide të individit të përsosur dhe e kanë shkruar në gur! Ata kurrë nuk do të kënaqen me më pak edhe nëse do të thotë të qëndrojnë vetëm për një kohë të gjatë.

Bricjapi

Bricjapët kanë një listë të cilësive që duan te partneri. Ata janë njerëz të sigurt dhe të besueshëm, të cilët nuk janë vërtet në nxitim për të gjetur një partner. Ata mund të presin lehtësisht për një person që do të plotësonte kërkesat e tyre jorealiste të larta.