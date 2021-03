Ndonjëherë ne nuk dimë gjithmonë si ta quajmë ose si ta shpjegojmë por ekziston një lidhje e pathënë dhe disi e pashpjegueshme me dikë.

Në të vërtetë ka disa lloje të ndryshme të këtyre lidhjeve dhe ato nënkuptojnë gjëra të ndryshme.

Kryesoret që duhet të dini vërtet janë Twinflames apo Shpirtra binjak. Hollyëood-i ka shtrembëruar kuptimin tonë të këtyre termave prandaj sigurohuni që të kuptoni ndryshimin në secilin para se të investoni në një marrëdhënie që do t’ju shkaktojë dëm në planin afatgjatë.

Twin Flames është lidhja përfundimtare që mund të keni me dikë. Ato janë një pjesë tjetër e të njëjtit shpirt, fundi i një udhëtimi shpirtëror. Ndryshe nga çdo gjë tjetër dhe shenjat që do të përjetoni janë të forta.

Shpirtrat binjak nuk janë ato që filmat e Hollivudit do të donin që ju të besonit. Kjo është një lidhje me dikë që do t’ju ndihmojë të gjeni personin binjak. Një lidhje për t’u dashur, por jo rezultati përfundimtar.

Tani e kuptoni se cilat janë ndryshimet – le të shohim shenjat që jeni të lidhur shpirtërisht me dikë.

Ju mund të mos i përjetoni të gjitha menjëherë.

Nuk do të përjetoni kurrë të njëjtën gjë si dikush tjetër kjo është më shumë një udhëzues sesa çdo gjë tjetër.

Ndiheni të qetë rreth tyre

Ndërsa disa mund t’ju mbushin me energji dhe eksitim ka gjithashtu një ndjenjë qetësie dhe sigurie. Ju do të jeni në gjendje të flisni me to për çdo lloj teme dhe nuk do të jetë tabu ose gjëja e gabuar për t’u thënë.

Disi të gjitha ankthet dhe shqetësimet tuaja më të këqija zhduken sa herë që jeni me këtë person dhe gjithçka që është e gabuar në botë zbehet ndërsa jeni me ta. Nuk është sikur ata shërojnë me magji të gjitha problemet tuaja në botë, por ju thjesht jeni përgjithësisht një person më i qetë dhe paqësor pasi jeni me këtë person. Ato ju bëjnë të ndiheni të sigurt, emocionalisht dhe mendërisht.

Ju thjesht ndjeheni vetëvetja

Shenja më e mirë se jeni të lidhur shpirtërisht me dikë është fakti që ju mund të jeni vetvetja rreth tij. Në një botë ku ne vazhdimisht duhet të vendosim maska dhe të fshehim atë që vërtet kemi frikë nga të tjerët që na gjykojnë dhe nga frika e refuzimit, ju e dini që jeni të lidhur shpirtërisht me dikë në momentin që ndiheni rehat të jeni vetvetja. Nëse jeni me ta, nuk do të jetë më nevoja të shtireni sepse ata do t’ju pranojnë dhe do t’ju duan saktësisht siç jeni.