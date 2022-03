Prilli është pothuajse në derë dhe duke gjykuar nga horoskopi, një shenjë pret lumturinë e vërtetë – Peshorja.

Ky është muaji në të cilin Venera dhe Neptuni do të bëjnë gjithçka në favor të Peshores dhe gjithashtu është muaji në të cilin lumturia do të gjejë rrugën për anëtarët e kësaj shenje.

Për disa Peshore, mund të nënkuptojë edhe kambanat e dasmës. Nëse tashmë janë të martuar, do t’u duhet të marrin disa vendime të rëndësishme me partnerin për të ardhmen e tyre.

Për ata që nuk janë në një lidhje, suksesi në biznes dhe partneritete të reja fitimprurëse po vijnë. Ekziston edhe mundësia e avancimit në karrierë.

Në prill, ato do të gjenden në një udhëkryq, pasi do t’u duhet të marrin disa vendime të rëndësishme që do të ndikojnë në pjesën tjetër të vitit, por nuk duhet të kenë frikë nga zgjedhjet e gabuara sepse planetët do t’i udhëheqin dhe do t’u tregojnë rrugën e duhur.

Thjesht jini realistë dhe përpiquni ta shikoni situatën nga të gjitha këndvështrimet.