Banorët e 3 lagjeve në Tiranë edhe këtë të enjte janë mbledhur para Kuvendit të Shqipërisë duke bllokuar hyrjen e kuvendit dhe kërkojnë që deputetët dhe kryeministri të dëgjojnë kërkesat e tyre. Shumë banesa në këtë zona do të shemben, në kuadër të një projekti për ndërtimin e një kompleksi pallatesh, por edhe nga projekti për zgjerimin e Unazës së Madhe, ku do të strehohen edhe familjet e prekura nga tërmeti i 26 nëntorit të vitit 2019.

Mes protestës së banorëve ka shkuar kryeministri Edi Rama i cili ka marrë me vete për një takim në ambientet e kuvendit 3 qytetarë, për të folur për problematikat e banorëve. Teksa Rama u nis drejt Kuvendit me nënë Lizën dhe dy të tjerë, ai i pyeti banorët nëse i kanë objektet e legalizuara apo janë me ndërtime pa leje.