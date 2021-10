Këngëtarja , Shakira ka rrëfyer së fundmi se është sulmuar nga dy derra të egër në Barcelonë.

Shakira ka treguar se ky incident ka ndodhur teksa ajo po ecte në një park me të birin. “Shikoni se si dy derra të egër që më sulmuan në park ma kanë bërë çantën. Ata po e çonin çantën time në pyll me telefonin tim celular. Kanë shkatërruar gjithçka.”, u shpreh këngëtarja.Vitet e fundit, derrat gjithnjë e më agresivë janë shtuar në Barcelonë.Në vitin 2016, policia mori 1,187 telefonata në lidhje me derrat e egër që sulmonin qentë, pengonin trafikun dhe përplaseshin me makina në qytet.