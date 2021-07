Mediat e huaja kanë raportuar së fundmi se do të ketë edhe një sezon tjetër të “Sex and The City”.

Disa burime kanë treguar për ‘Daily Mail se ‘HBO Max’, ka marrë vendimin për të vazhduar me një tjetër sezon pas këtij që po xhirohet aktualisht. Sipas tyre, stafi po bind aktoren që ka luajtur Samantha Jones , Kim Cattrall që të rikthehet sërish .