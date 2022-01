Anthony Martial do të jetë një lojtar i ri i Sevillas: francezi ka zbarkuar në kryeqendrën andaluziane ku do t’i nënshtrohet ekzaminimeve mjekësore. Për Manchester United do të shkojë rreth 5 milionë euro për huazimin deri në qershor.

Do të rinisë nga Spanja karriera e Anthony Martial. Sulmuesi francez në pronësi të Manchester United do të luajë pesë muajt e fundit të sezonit i huazuar te Sevilla. Sipas njoftimeve të ESPN, në fakt, Manchester United ka pranuar propozimin e klubit andaluzian, duke e privuar veten nga lojtari deri në fund të sezonit. Vendimtar për suksesin e marrëveshjes ishte vendimi i sulmuesit francez për të ulur pagën që do marrë te Sevilla: Martial, që fiton 15 milionë euro neto në sezon, do të marrë një pagë më të ulët në këtë pjesë të dytë të sezonit.

Sipas asaj që bën të ditur Marca, Martial – shumë i dëshiruar nga Drejtori Sportiv i Sevillas Monchi – mbërriti në Spanjë ku i është nënshtruar ekzaminimeve të zakonshme mjekësore që i paraprijnë nënshkrimit të kontratës. Nëse gjithçka shkon mirë, nga e enjtja ai do të nisë stërvitjet nën urdhrat e Julen Lopetegui, një trajner që ka insistuar shumë për ta pasur në skuadër.