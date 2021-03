Lega Serie A ka zyrtarizuar datën e rikuperimit të Inter-Sassuolo, një ndeshje e vlefshme për javën e 28-të të planifikuar për në 20 mars dhe e shtyrë për shkak të një vatre infeksioni të Covid-19, që shpërtheu në mesin e zikaltërve, me pozitivitetin e D’Ambrosio, Handanovic, De Vrij, Vecino dhe dy anëtarë të stafit trajnues. Ndeshja do të luhet të mërkurën me 7 prill në orën 18.45. Janë vendosur gjithashtu edhe për ndeshjet e parakoshme dhe ato të vona nga java e 30-të në të 34-të.

Në të njëjtën ditë e në të njëjtin orar do të luhet edhe rikuperimi i Juventus-Napoli.

JA KALENDARI I NDESHJEVE

JAVA E 11, KTHIMI

E shtunë 10 prill 2021 ora 15.00 SPEZIA-CROTONE

E shtunë 10 prill 2021 ora 18.00 PARMA-MILAN

E shtunë 10 prill 2021 ora 20.45 UDINESE-TORINO

E dielë 11 prill 2021 or 12.30 INTER-CAGLIARI

E dielë 11 prill 2021 ora 18.00 ROMA-BOLOGNA

E dielë 11 prill 2021 ora 20.45 FIORENTINA-ATALANTA

E hënë 12 prill ora 20.45 BENEVENTO-SASSUOLO

JAVA E 12, KTHIMI

E shtunë 17 prill 2021 ora 15.00 CROTONE-UDINESE

E shtunë 17 prill 2021 ora 15.00 SAMPDORIA-VERONA

E shtunë 17 prill 2021 ora 18.00 SASSUOLO-FIORENTINA

E shtunë 17 prill 2021 ora 20.45 CAGLIARI-PARMA

E dielë 18 prill 2021 ora 12.30 MILAN-GENOA

E dielë 18 prill 2021 ora 18.00 TORINO-ROMA

E dielë 18 prill 2021 ora 20.45 NAPOLI-INTER

JAVA E 13, KTHIMI

E martë 20 prill 2021 ora 20.45 VERONA-FIORENTINA

E mërkurë 21 prill 2021 ora 18.30 MILAN-SASSUOLO

E enjte 22 prill 2021 ora 18.30 ROMA-ATALANTA

E enjte 22 prill 2021 ora 20.45 NAPOLI-LAZIO

JAVA E 14, KTHIMI

E shtunë 24 prill 2021 ora 15.00 GENOA-SPEZIA

E shtunë 24 prill ora 18.00 PARMA-CROTONE

E shtunë 24 prill 2021 ora 20.45 SASSUOLO-SAMPDORIA

E dielë 25 prill 2021 ora 12.30 BENEVENTO-UDINESE

E dielë 25 prill 2021 ora 18.00 CAGLIARI-ROMA

E dielë 25 prill 2021 ora 20.45 ATALANTA-BOLOGNA

E hënë 26 prill 2021 ora 18.30 TORINO-NAPOLI

E hënë 26 prill 2021 ora 20.45 LAZIO-MILAN

JAVA E 15, KTHIMI

E shtunë 1 maj 2021 ora 15.00 VERONA-SPEZIA

E shtunë 1 maj 2021 ora 18.00 CROTONE-INTER

E shtunë 1 maj 2021 ora 20.45 MILAN-BENEVENTO

E dielë 2 maj 2021 ora 12.30 LAZIO-GENOA

E dielë 2 maj 2021 ora 18.00 UDINESE-JUVENTUS

E dielë 2 maj 2021 ora 20.45 SAMPDORIA-ROMA

E hënë 3 maj 2021 ora 20.45 TORINO-PARMA