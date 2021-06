Me Donnarumma, që tashmë i është nënshtruar ekzaminimeve mjekësore, Wijnaldum është zyrtarizuar dhe tani Sergio Ramos gjithashtu. Ndërsa pret të kuptojë nëse Mbappé do të rinovojë (dhe nëse CR7 do të bashkohet me Neymar në Paris), PSG shënon një tjetër goditje të madhe dhe është tashmë favoriti për edicionin tjetër të Champions League. Sipas Cadena Cope, në fakt, ish-kapiteni i Real Madridit, i cili disa ditë më parë u dha lamtumirën me lot në konferencën për shtyp, u ka komunikuar ish-shokëve të tij të skuadrës zgjedhjen për të shkuar në Paris dhe Leonardo ka pranuar të gjitha kërkesat e andaluzianit, që do të nënshkruajnë një kontratë tre-vjeçare për 15 milion në sezon plus bonuse.

Shuhen në këtë mënyrë zërat e ditëve të fundit se Sergio Ramos po mendonte kalimin në klubet italiane: nga biseda e pretenduar me Paolo Maldinin për të veshur fanellën e Milanit, deri te Mourinho i cili kërkon ta sillte në Romë. Sidoqoftë, duke pasur parasysh pagesën dhe ambicjet e mbrojtësit, dy klubet që lëvizën konkretisht për ish-kapitenin e Blancos ishin Manchester City dhe PSG dhe spanjolli zgjodhi Parisin. Ku në të ardhmen ai mund të gjejë edhe Varane, i cili nuk do të rinovojë me Realin (kontrata e tij skadon në 2022) dhe i pëlqen shumë klubit francez.