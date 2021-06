Kuvendi është mbledhur para pak minutave në seancën plenare ku do të votohet raporti i Komisionit hetimor Parlamentar, i cili ka propozuar vendimin për shkarkimin e presidentit Ilir Meta. Kryeministri Edi Rama ka përfunduar ditën e sotme vizitën dy ditore në Hungari dhe Bullgari ku zhvilloi takime për procesin e hapjes së negociatave dhe do të jetë në Kuvend në seancën ku socialistët do të votojnë shkarkimin e presidentit Meta. rama pritet të mbajë edhe një fjalë në foltoren e parlamentit.

Nga ana tjetër kreu i shtetit ka vijuar normalisht aktivitetet e parashikuara në presidencë, ku gjatë paradites së sotme do të zhvillohet një aktivitet kulturor me Ansamblin Folklorik të Dibrës “Hazis Ndreu”. Më herët, Meta e ka cilësuar nul dhe anti kushtetuese këtë nismë të mazhorancës.