Mediat e huaja kanë raportuar së fundmi se një ndër koleksionet e sendeve personale të këngëtares së ndjerë, Amy Winehouse 1ë do të dalë në ankand,është fustani që ajo veshi në performancën e saj të fundit.

Sipas The Sun, mini-fustani me simbole, me një ngjyrë të bardhë dhe të zezë i kombinuar me detaje të luleve, pritet të kushtojë 14,500 paund. Gjithashtu të gjitha të ardhurat do të shkojnë drejt fondacionit të ngritur nga prindërit e saj, në nder të Amy-t me qëllim për të ndihmuar të rinjtë me probleme të varësisë. WineHouse ndërroi jetë në moshën 27-vjeçare në korrik të 2011.