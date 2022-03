Rusët po shfrytëzojnë një shteg të njohur si “dera e pasme serbe” për të ikur në Evropë dhe për të anashkaluar një ndalim në mbarë unionin për fluturimet drejt dhe nga Rusia.

“Air Serbia”, e cila është kryesisht në pronësi të shtetit, ka dyfishuar numrin e fluturimeve direkte nga Moska në Beograd në 15 në javë.

Kjo për të përmbushur kërkesën në rritje të shpejtë pasi BE-ja ndaloi avionët dhe linjat ajrore ruse nga hapësira e saj ajrore, pas pushtimit të Ukrainës nga presidenti, Vladimir Putin.

Rusia, po ashtu, u përgjigj duke mbyllur hapësirën e saj ajrore ndaj avionëve të BE-së dhe Britanisë së Madhe.

Serbia nuk është anëtare e unionit dhe ka refuzuar të vendosë sanksione kundër Rusisë, por avionët e saj janë të lirë të kalojnë hapësirën ajrore të BE-së.

Kjo e ka bërë vendin ballkanik “të vetmin korridor ajror evropian të mbetur i hapur për Rusinë”, sipas kompanisë analitike të udhëtimit ForwardKeys.

Kapaciteti i pasagjerëve të linjës ajrore midis Rusisë dhe Serbisë u rrit me 50% në javën e parë të marsit krahasuar me javën përpara se tanket ruse të futeshin në Ukrainë.

Sipas ekspertëve, ku kapacitet pritet të rritet më tej në javët në vijim.

“Ajo që është më e dukshme është shpejtësia me të cilën Serbia është bërë porta e udhëtimit midis Rusisë dhe Evropës”, tha Olivier Ponti, nënkryetar i njohurive të ForwardKeys.

Rusët që mbërrijnë në Serbi po udhëtojnë për në Evropë, me destinacionet kryesore në vazhdim që janë Qiproja, Franca, Zvicra dhe Italia.

Ata po udhëtojnë gjithashtu në Mbretërinë e Bashkuar, Slloveni, Austri, Gjermani dhe Spanjë.

Në orët e pasdites së 11 marsit kishte mbetur vetëm një vend i klasës biznesi në një fluturim që nisej të shtunën nga Moska për në Beograd, që kushtonte 583 euro, dhe asnjë vend në klasën ekonomike./Tch