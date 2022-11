Deputeti i Partisë Demokratike Ervin Salianji ka folur për largimin nga parlamenti të Grida Dumës, e cila u largua nga politika për një projekt në televizion tre ditë më parë. Salianji është shprehur në News 24 se lënia e privilegjeve të deputetes janë sakrificë e madhe që nuk e bëjnë shumë persona ndërsa shtoi se kjo duhet t’i shërbejë opozitës për të gjetur rrugën.

“Dorëheqjet nuk janë të ngjashme qoftë për shkak të profilit politik, qoftë për shkak të personalitetit politik, por qoftë edhe për shkak të kontributeve të dhëna në vite. Nuk kanë të njëjtat sakrifica dhe as kontribute brenda partisë. Problemi në Shqipëri është që politikanët nuk largohen, nuk e kanë pjesë të moralitetit politik apo kulturës politike dorëheqjen dhe kapen me thonj pas karrigeve politike. Dorëheqja e Gridës është e përsëritur si akt, pas dorëheqjes si nënkryetare, politikanët si rregull tërhiqen kur kanë kuotat më të ulëta, Grida u tërhoq në një moment kur kishte kuotat më të larta dhe popullaritet të madh. Tërheqje. E shoh si mospërfshirje në betejë brenda opozitës të profileve të larta, sepse krijohen kosto të mëdha. Lenia e privilegjeve të deputetes është sakrifice që pak e bëjnë, duhet ti shërbejë opozitës për të gjetur rrugë, si kumbin qoftë për ata që janë brenda, apo si lëvizje për të ndihmuar nga jashtë”, deklaroi Salianji.

Ai rreshtoi disa nga arritjet e Grida Dumës në politikë duke e cilëuar gruan më të votuar në PD me një profil politik të ngritur mbi beteja dhe fitore betejash.

“Ishte si dorëheqja që bëri si nënkryetare, apo dorëheqja që bëri Gjekmarkaj që çoi në një dorëheqje në atë rast të kryetarit të PD-së, pra për shkak të një lëvizje të brendshme. Për të thënë disa anti-teza të atyre që janë hedhur në publik, është sakrifica me bashkinë e Durrësit ku janë marrë vota më shumë se asnjëherë tjetër nga 2013 e mbrapa, fitimi i njësisë së Kavajës në këto zgjedhje, nje nga tre njesite e fituara ne PD ne gjithe qarkun Tiranë, fitorja brenda partiake ne Rrogozhine ne 6 Mars ku PD zyrtare doli e dyta vetem ne kete bashki, gruaja më e votuar në PD, e bën që qartesisht te jete nje profil politik i ngritur mbi beteja dhe fitore betejash, të jetë një tërheqje që të shërbejë si një kambanë për ti treguar opozitës dhe shoqërisë që duhet të ketë një tjetër dimension, një tjetër mënyrë për të bërë politikë. Këtë profil e bëjnë vetëm politikanë që vijnë me një personalitet të caktuar, pra dorëheqjen e bëjnë njerëz që kanë sedër dhe integritet politik. Kur je me i spikaturi dhe sakrifikon duke fituar dhe kur drejtuesi të shet, kur bën beteja vetëm në opozitë, kur në vitin 2013 gjithë të majmurit e pushtetit largoheshin dhe beteja publike mbahet vetëm, kur luftën e ke jo vetëm me regjimin hibrid por dhe me të blerët nga regjimi por qëndron dhe gjen përherë forma kontributi për interesin publik, e bën akt emancipues dhe shembull. Edhe në rastin e Rrushajt besoj që është një akt për tu vlerësuar, pavarësisht se kontributi dhe sakrifica nuk janë të njëjta”, është shprehur ai./ BW