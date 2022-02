Ish-kryeministri Sali Berisha ka deklaruar se do të votojë kundër zgjarjes së afatit të organeve të vettingut.

“Është bashkëqeverisja e pengut me pengmarrësin. Të dy qeverisin. Unë i kam shprehur qëndrimet e mia ndaj këtij procesi gjigand korruptiv, që shoqërohet me shkelje ligjore dhe që u përdor për gjah shtrigash nga Rama me ndihmën e Soros dhe që u përdor për spastrime krahinore të sistemit të drejtësisë. U përdorën disa standarde. Ky është një proces i flakur që nuk i beson më shoqërua shqiptare. Unë kurrë nuk do të votoj në kundërshtim me atë që mendojnë shqiptarët”, tha Sali Berisha.

Nga ana tjetër kryedemokrati Lulzim Basha njoftoi sot qëndrimin e PD për të votuar në seancë zgjatjen e afatit të organeve të vettingut.