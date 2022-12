Rusia tha se dërgimi i raketave Patriot nga Shtetet e Bashkuara nga Ukraina, të njoftuara gjatë vizitës së Presidentit, Volodymyr Zelenskiy në Uashington, nuk do të ndihmonte në zgjidhjen e konfliktit ose nuk do të pengonte Moskën të arrijë qëllimet e saj. Megjithëse sistemi i mbrojtjes ajrore Patriot konsiderohet gjerësisht si i avancuar, presidenti Vladimir Putin e quajti atë si “mjaft të vjetër”. Ai u tha gazetarëve se Moska do të gjente një mënyrë për ta luftuar atë.

Në të njëjtën kohë, ai tha se Rusia dëshiron t’i japë fund luftës në Ukrainë. Putin shtoi se kjo do të përfshinte në mënyrë të pashmangshme një zgjidhje diplomatike.

“Qëllimi ynë nuk është të vazhdojmë konfliktin ushtarak, por përkundrazi, t’i japim fund kësaj lufte”, tha Putin.

Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë, John Kirby, tha se Putini “ka treguar absolutisht zero indikacione se ai është i gatshëm të negociojë” një fund të luftës.

“Gjithçka që Putin po bën në tokë dhe në ajër flet për një njeri që dëshiron të vazhdojë të shfaq dhunën mbi popullin ukrainas (dhe) të përshkallëzojë luftën,” u tha Kirby gazetarëve.

Rusia ka thënë vazhdimisht se është e hapur për negociata. Megjithatë Ukraina dhe aleatët e saj dyshojnë për një dredhi për të blerë kohë pas një sërë humbjesh dhe tërheqjesh ruse në fushën e betejës që kanë lëvizur vrullin e luftës 10-mujore në favor të Ukrainës.

Ndërkohë, presidenti i Ukrainës Zelensky u kthye nga udhëtimi i tij i parë jashtë vendit gjatë kohës së luftës.

“Ne po kthehemi nga Uashingtoni me rezultate të mira. Me diçka që do të ndihmojë vërtet,” tha Zelensky në Telegram.

Administrata Biden njoftoi se do të japë 1.85 miliardë dollarë të tjera ndihmë ushtarake për Ukrainën. Aty përfshihet edhe një sistem të raketave Patriot.

Por vizita lë shumë pyetje pa përgjigje. Këtu përmendim: mënyrën se si ndihma ushtarake e SHBA-së mund të evoluojë, nëse mbështetja e Kongresit të SHBA-së do të zgjasë dhe si do të përfundojë lufta.

Putin ka thënë se sanksionet kundër Rusisë nuk do ta bëjnë atë të ndryshojë pozicionin e saj ndaj Ukrainës. Ai ka nënvizuar se furnizimet me armë perëndimore vetëm do ta zvarrisin konfliktin./Rel