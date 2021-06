Mes shumë veprimeve spektakolare në Francë-Gjermani, ndodhi edhe kafshimi i Rudiger ndaj Pogba. Sigurisht që nuk është i krahasueshëm me atë të Suarez ndaj Chiellini në 2014, por sidoqoftë një gjest jo i bukur që nuk i shpëtoi syve të kamerave dhe që mund t’i kushtonte penalitetin mbrojtësit gjerman, edhe pse nuk mori në të vërtetë as karton e veprimi nuk u ripa as në Var. Gjithësesi, Pogba e mbrojti në fund të ndeshjes: “Ai më kafshoi. Por nuk dua që të dënohet ”.

Disa minuta para përfundimit të pjesës së parë, Rudiger u kap nga kamerat duke u përpjekur të kafshonte në shpinë francezin, i cili menjëherë u ankua te gjyqtari: “Ai më dha një kafshim, por ne njihemi me njëri-tjetrin prej kohësh. I thashë arbitrit, ose më saktë atij që vendos e ai mori vendimin e tij. Për mua përfundoi atje, thjesht dua të mendoj për futbollin. Nuk u dhanë kartona dhe mendoj se është më mirë kështu. Ishte një ndeshje e bukur dhe unë jam i lumtur për tifozët tanë, por nuk dua që Rudiger të pezullohet për diçka të tillë. Në fund të lojës u përqafuam ”, ka thënë Pogba pas ndeshjes.

Pavarësisht nga ‘falja’ e mesfushorit, megjithatë, kjo nuk i jep fund cështjes se, edhe pse nuk është dhënë asnjë karton, nuk përjashtohet që episodi të abalizohet përmes provës TV.