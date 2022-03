Kryeministri Edi Rama deklaroi sot se do të dalin me një akt normativ për t’i dhënë mundësi qeverisë të hyjë në administrimin e furnizimit me naftë, bashkë me furnizuesit. Rama theksoi se akti-normativ do të jetë për një afat dymujor të rinovueshëm sipas dinamikës së luftës Rusi-Ukrainë.

Kreu i qeverisë ka zbuluar edhe Bordin Kombëtar të Furnizimit me naftë, që sipas tij do përbëhet nga Ministrja e Financave Delina Ibrahimaj, Ministrja e Infrastrukturës Belinda Balluku, Drejtori i Tatimeve, drejtori i Doganave si dhe Kryetari i Autoritetit të Konkurrencës. Nga ana tjetër do të jenë 5 përfaqësuese të kompanive të furnizimit me naftë.