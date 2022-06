“Të dhëna shumë të sakta kanë treguar se vetëm nga TVSH-ja e çmimeve të rritura, qeveria ka përfituar 340 milionë euro më shumë. Dhe jo që nuk ua ka kthyer qytetarëve për lehtësim, të themi gjysmën e tyre, por përkundrazi, ka ulur me 2% ndihmën ekonomike për familjet në nevojë. Kemi një qeveri p[a moral që merr vendime sikur kuy popull nuk ushqehet, nuk vishet, nuk lëviz”, tha Berisha në një konferencë për mediat. Tani është vërsulur mbi biznesin me paketën e re fiskale, për t’i falimentuar masivisht. Pasi u kishte premtuar se deri në vitin 2029 nuk do të ketë shtim në taksa. Kemi të bëjmë me një gjendje dramatike”, tha Berisha.