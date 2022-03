Kreu i Grupit Parlamentar të PS-së, Taulant Balla në një deklaratë për mediet u shpreh se nuk do t’i lihet hapësirë asnjë abuzuesi që të përfitojë në kurriz të qytetarëve në këto kohë të vështira krize. Balla tha se edhe deputetët do t’u bashkohen ministrave për të kontrolluar në terren çmimet. Pas mbledhjes së grupit parlamentar, kreu i grupit socialist zbuloi gjithashtu se u vendos mbi modalitetet e zhvillimit të mocionit të debatit në seancën e ditës së nesërme në Kuvend, kërkuar nga Partia Demokratike

“Çështjet që lidhen me zbatimin e paketës së rezistencës. Ne do të miratojmë së shpejti katet normative përkatëse. Edhe deputetët e Grupit Parlamentar të PS do t’i bashkohen kolegëve ministra në punën e përditshme krahas me gjithë qytetarët e vendit për të verifikuar masat e marr nga qeveria, përmes grupeve të verifikimit, kontrollit dhe respektimit të çmimeve në mënyrë që mos i lëmë hapësirë asnjë abuzuesi për të përfituar në kurriz të qytetarëve në këto kohë të vështira”, tha Balla.