Si çdo vit, revista amerikane Forbes ka përpiluar renditjen e futbollistëve më të paguar në botë. Kalimi nga Juventus te Manchester United e ka sjellë Cristiano Ronaldon në krye, me një parashikim të fitimeve bruto për sezonin aktual prej 125 milionë dollarësh: 70 nga rrogat dhe 55 nga sponsorizimet. Vitin e kaluar në epërsi ishte rivali i madh Lionel Messi, gjithashtu i freskët nga transferimi, por ai tashmë e ka humbur vendin nga rikthimi i CR7. Kampioni argjentinas është ndalur (nëse mund të thuhet kështu) në 110 milionë (75 të lidhura me kontratën me PSG dhe 35 me kontrata reklamimi).

Në vendin e tretë është një tjetër nga pasanikët e mëdhenj të futbollit botëror: Neymar. Braziliani do të përfitojë 95 milionë dollarë për këtë sezon, 75 prej të cilave bruto nga PSG (e njëjta shifër si Messi). Dukshëm më i shkëputur, protagonisti i tretë i super sulmit parisien, Mbappé, i cili do të fitojë 43 milionë (28 milionë sipas kontratës). Jo shumë larg Momo Salah me 41 (25 të perceptuar nga Liverpool), i cili i paraprin Leëandoëskit, me 35 (27 nga paga e Bayern), Iniesta (35, me 31 që vjen nga japonezët e Vissel Kobe dhe 4 nga sponsorët), Pogba (34) , me 27 të paguara nga Manchester United), Bale (32, me 28 të paguara nga Real Madrid), dhe Eden Hazard për të mbyllur dhjetëshen e parë me një fitim prej 29 milionë dollarësh, nga të cilat 26 për kontratën e nënshkruar me Florentino Perez.