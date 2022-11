Cristiano Ronaldo ka zbuluar në mënyrë shpërthyese se nuk mund ta respektojë trajnerin Erik ten Hag.

Legjenda 37-vjeçare mund të kishte luajtur ndeshjen e tij të fundit për Manchester United pasi humbi fitoren e së dielës në Fulham për shkak të sëmundjes.

Ikona portugeze bëri një rikthim mahnitës në Old Trafford në shtator të vitit 2021 nga Juventusi, 11 vjet pas largimit për në Real Madrid.

Ai ishte golashënuesi më i mirë me 24 gola për klubin sezonin e kaluar, por dështimi i tyre për t’u kualifikuar në Ligën e Kampionëve bëri që ai të dëshironte të largohej gjatë verës.

Pas dështimit të tij të shumë-publikuar për të siguruar një largim gjatë verës, Ronaldo është detyruar të luajë një rol kryesisht nga stoli këtë sezon në Ligën Premier.

Dhe me veprimin e tij në ndeshje të kufizuar kryesisht në kupa, ai ka arritur të shënojë vetëm tre herë që kur Ten Hag mori drejtimin në fillim të sezonit.

Tensionet mes Ronaldos dhe holandezit janë krijuar prej muajsh. Dhe kjo vloi gjatë muajit të kaluar me një grindje pas largimit të sulmuesit dhe refuzimit për të dalë nga bankina kundër Tottenhamit, gjë që çoi në pezullimin e tij nga trajneri.

Megjithatë, në një intervistë ekskluzive me kolumnistin e Sun Sport, Piers Morgan, pesë herë fituesi i Topit të Artë tha për Ten Hag: “Unë nuk kam respekt për të sepse ai nuk tregon respekt për mua”.

“Nëse nuk keni respekt për mua, unë nuk do të kem kurrë respekt për ju. Ata nuk kanë treguar mëshirë as për vazjën time të sëmurë. Manchester United më ka tradhtuar”.

Ronaldo u rikthye në Teatrin e Ëndrrave duke kërkuar të ndihmojë në rikthimin e klubit në majat e futbollit botëror.

Por, ai ka pasur tre trajnerë në pak më shumë se një vit. Së pari, ish-bashkëlojtari i tij Ole Gunnar Solskjaer, i cili u shkarkua vetëm disa javë pasi Ronaldo nënshkroi, ai nuk ka asgjë tjetër veçse respekt.

Për dy të tjerët, sezonin e kaluar Ralf Rangnick dhe Ten Hag, ai ka pak gjëra për të thënë.

Për Rangnick, i cili nuk kishte drejtuar një ekip futbolli për më shumë se një dekadë, ai tha: “Nëse nuk jeni as trajner, si do të jeni shefi i Manchester United? As që kisha dëgjuar kurrë për të”, ka vazhduar Ronaldo. /Telegrafi/