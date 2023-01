Ronaldo është prezantuar sot zyrtarisht nga Al-Nassr dhe atë para 25,000 fansave në stadiumin ‘Mrsool Park’.

Ronaldo mori një pritje të jashtëzakonshme në fushë dhe menjëherë pas kësaj, ai filloi të punojë në seancën e parë stërvitore me klubin.

37-vjeçari do debutojë në Al-Nassr të enjten, kur kryesuesit aktualë të renditjes do të përballen me Al-Tain.

Duke gjykuar nga disa pamje nga seanca e tij e parë stërvitore, Ronaldo mund të zgjidh ndeshjen nëse i jepet mundësia nga trajneri Rudi Garcia.

Pamjet e kapura nga tribuna nga John McAuley i The National tregojnë Ronaldon duke krijuar magji në një stërvitje së bashku me Anderson Talisca, të cilin mund ta mbani mend nga koha e tij në Benfica.

Talisca dështoi të kthejë shansin e tij në gol, por sigurisht që nuk ishte rasti me Ronaldon.

Legjenda e Real Madrid prodhoi një përfundim të fuqishëm nga brenda zonës me të majtën dhe është e sigurt të thuhet se asnjë portier në planet nuk do ta kishte pritur. Ronaldo duket se ende e ka forcën dhe ai do të shënojë gola në Arabinë Saudite.

Në fillim të seancës stërvitore, tifozët me fat brenda Mrsool Park të martën u çmendën sa herë që Ronaldo prekte topin.

Dhe kjo pothuajse me siguri do të jetë e njëjtë kur ai të bëjë debutimin e tij zyrtar për klubin.

Por a mundet ta fitojë Këpucën e Artë të Ligës Profesionale Saudite këtë sezon Ronaldo?

Talisca aktualisht kryeson me nëntë gola në 10 ndeshje për Al-Nassr, ndërsa i dyti është Odion Ighalo i Al-Hilal me tetë gola nga 12 ndeshje.