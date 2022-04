Artistja shqiptare me famë botërore, Rita Ora prej ditësh po shijon pushimet bashkë me familjen e saj në Hawaii.

Nga atje 31-vjeçarja ka sjell imazhe të ndryshme, në të cilat u shfaq në formë të mrekullueshme në bikini.

Krijuesja e hitit “Let You Love Me” edhe sot (e mërkurë) postoi disa fotografi teksa shihet e veshur në bikini me ngjyrë të zezë, ndërsa lyen disa pjesë të trupit me rërë.

“Qëndroni të hidratuar dhe pastroni lëkurën fëmijë”, ka shkruar Rita në mbishkrimin e imazheve.

Të shumta ishin komentet që ylli i muzikës pranoi nga ana e fansave të saj që e komplimentonin për dukjen dhe fizikun.