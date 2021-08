Këngëtaeja Rita Ora ka publikuar ditën e sotme këngën e saj më të re.

Kënga “Seaside”është një bashkëpunim me tre këngëtarët: Diane Warren, Sofia Reyes dhe Reik.Klipi është realizuar në një vend bregdetar dhe Rita shfaqet si protagoniste kryesore e veshur me një fustan me gurë të shndrritshëm.