Këngëtarja Rita Ora dhe regjisori Taika Waitit janë shfaqur për herë të parë së bashku.

Cifti parakaloi në tapetin e kuq gjatë premierës së “The Suicide Squad”, në Los Anxhelos.Dyshja dukeshin shumë të afërt me njëri-tjetrin teksa pozonin për fotografët jashtë Teatrit të “Regency Village”. Rita ishte e veshur me një fustan të bardhë ndërsa, Taika kishte veshur një kostum gri me një këmishë të bardhë.