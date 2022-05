“Në përqindje, janë zero shanset për të shkuar në Kupën e Botës”, tha presidenti i FIGC-së, Gabriele Gravina, gjatë konferencës për shtyp pas Këshillit Federal mbi shanset e Italisë për t’u rikthyer në Kupën e Botës në rast të skualifikimit të Ekuadorit. “Europa ka 13 vende në dispozicion dhe të gjitha janë të zëna – vazhdoi ai -. Nëse një vend bëhet i disponueshëm në Amerikën e Jugut, do të shkojë një amerikano-jugor. Ne u përpoqëm të dëgjonim FIFA për të pasur një moment shprese, por mbaroi aty”. Më pas, një reflektim se si ka mundësi që skuadra fituese e kampionatin europian të mos marrë pjesë direkt në Botëror: “Sot rregullat e lojës janë të qarta dhe ne jemi jashtë për fat të keq, sepse nuk i kemi mundur konkurrentët dhe jemi jashtë me meritë”.

Ndërkohë, në Coverciano ka nisur një proces përzgjedhjeje dhe stërvitor për dy grupe futbollistësh që i interesojnë kombëtares për të zgjeruar bazën e përzgjedhjes për kombëtaren e të rriturve. “Aspekti i rëndësishëm është ky bashkëpunim me Lega A për mundësinë e riorganizimit të një pjese të të përzgjedhurve tanë më të rinj. Mancini ka filluar t’i shohë personalisht në mënyrë që t’i ketë të disponueshëm në një stazh midis datës 24 dhe 26 maj, dy ditë, dy grupe pune nga 24 orë secili. Qëllimi është që në të ardhmen t’i kemi çdo muaj ose në një kohë të përshtatshme për të lejuar trajnerin Mancini të mund të punojë me këta djem të përzgjedhur. Është një fillim i dukshëm i një lloj akademie, jo në kuptimin tradicional, por një fillim në kërkimin përmes një aktiviteti më të madh, ose më të mirë skautingu, për t’i dhënë më shumë material trajnerit”, përfundoi Gravina në fund të Këshillit Federal.